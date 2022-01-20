Парламент Молдовы ввел в стране режим ЧП из-за газового кризиса

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты парламента Молдовы проголосовали за введение чрезвычайного положения в области энергетики из-за газового кризиса, сообщает информационный портал Point.md.

Данную инициативу поддержали 58 депутатов.

Режим ЧП будет действовать в течение 60 дней. Решение о его введении было принято после получения уведомления от "Газпрома" о возможной приостановке поставок газа в страну, если газораспределительная компания "Молдовагаз" не рассчитается за текущее потребление газа.

19 января правительство Молдовы одобрило введение режима чрезвычайного положения на 60 дней. "Решение одобрено. Оно также должно быть утверждено парламентом. После этого комиссия по чрезвычайным ситуациям предпримет ряд мер для бесперебойного снабжения газом потребителей", - сказала премьер-министр республики Наталья Гаврилица.-0-