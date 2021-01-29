Парламент Португалии одобрил закон о легализации эвтаназии

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Португалии одобрил законопроект, разрешающий проведение эвтаназии в стране. Об этом со ссылкой на информацию государственной медиагруппы Radio e Televisao de Portugal сообщает ТАСС.

За законопроект проголосовали 136 человек, против - 78, четверо воздержались.

Запросить эвтаназию сможет совершеннолетний гражданин Португалии или лицо, имеющее вид на жительство в стране. Запрос может быть сделан пациентом с терминальной стадией заболевания или страдающим от непереносимых болей. Теперь законопроект должен утвердить президент страны Марселу Ребелу де Соуза. Однако он может наложить вето или направить законопроект в Конституционный суд.

Если президент одобрит закон, то Португалия станет четвертой страной в Европе и седьмой страной в мире, разрешившей проведение эвтаназии.-0-