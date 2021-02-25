Парламент Португалии продлил режим ЧП до 16 марта

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25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собрание республики Португалии продлило действия чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает газета Publico.
Действие режима продлено уже в 12-й раз. Режим ЧП будет действовать до 16 марта.
С начала пандемии в Португалии было выявлено 801,7 тыс. заболевших. Зарегистрировано почти 16,1 тыс.смертей. На данный момент темпы распространения коронавирусной инфекции замедлились. В стране действует целый ряд ограничительных мер, которые направлены на сдерживание пандемии.-0-