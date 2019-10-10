Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству

10 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Румынии сегодня вынес вотум недоверия правительству страны во главе с Виорикой Дэнчилэ, сообщает румынская газета
За отставку кабинета на совместном пленарном заседании, которое в прямом эфире транслировалось основными румынскими телеканалами, высказались 238 депутатов и сенаторов. Четыре человека были против. Чтобы отправить правительство в отставку, требовалось минимум 233 голоса. Голосование было тайным.
Теперь оппозиционным партиям предстоит образовать новый кабинет во главе с премьер-министром, которого назначит президент Клаус Йоханнис, сообщает ТАСС.
Вотум недоверия румынскому правительству вынесен за несколько дней до официального начала кампании по выборам президента, которые намечены на 10 ноября. В 2020 году в Румынии также пройдут местные и всеобщие выборы.-0-