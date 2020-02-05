Парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству Людовика Орбана

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Румынии сегодня вынес вотум недоверия правительству страны во главе с Людовиком Орбаном. Об этом сообщает румынская газета Libertatea.

За отставку на пленарном заседании, которое транслировалось основными румынскими телеканалами, высказались 261 депутат и сенатор, против - 139. Чтобы отправить правительство в отставку, требовалось минимум 233 голоса.

Как сообщает ТАСС, на прошлой неделе оппозиционная Социал-демократическая партия (СДП) и Демократический союз венгров Румынии (ДСВР) внесли на голосование соответствующее предложение. Этот шаг был сделан после того, как кабинет взял на себя ответственность за законопроект об избрании мэров в два тура.

Лидер Национальной либеральной партии Людовик Орбан возглавлял румынское правительство лишь в течение трех месяцев: он был назначен премьер-министром страны 15 октября 2019 года. 10 октября прошедшего года парламент Румынии вынес вотум недоверия правительству во главе с Виорикой Дэнчилэ.-0-