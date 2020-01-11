Парламент Северной Ирландии возобновил работу после трехлетнего перерыва

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Однопалатный парламент Северной Ирландии (Ассамблея) возобновил 11 января работу после трехлетнего перерыва, вызванного конфликтом между крупнейшими партиями региона, сообщает ТАСС.

Это стало возможным после того, как 10 января Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии (ДЮП) и республиканская "Шинн фейн" согласились поддержать проект сделки о восстановлении работы законодательного органа.

Проект соглашения был совместно разработан правительствами Великобритании и Республики Ирландия после длившихся девять месяцев переговоров.

Договоренность предусматривает меры по сохранению и защите ирландского языка, реформирование политического механизма, позволявшего трети депутатов Ассамблеи накладывать вето на обсуждаемые законопроекты. В случае отказа одной из партий поддержать документ в Северной Ирландии состоялись бы досрочные парламентские выборы.

Депутаты законодательного органа выбрали спикера. Им стал представитель "Шинн фейн" Алекс Маски. Лидер ДЮП Арлин Фостер была переизбрана на посту первого министра - главы регионального правительства. Ее заместителем избрана вице-президент "Шинн фейн" Мишель О'Нил. Несмотря на разное название должностей, статус Фостер и О'Нил в правительстве будет одинаковым.

О'Нил назвала возобновление работы законодательного органа и правительства региона "поворотным моментом".

Представители Юнионистской партии Ольстера и партии "Альянс" также согласились принять участие в формировании правительства.

Североирландская Ассамблея была создана в 1998 году на основе исторического Белфастского соглашения (Соглашения Страстной пятницы), позволившего прекратить многолетний конфликт между протестантской и католической общинами Ольстера. В целях защиты интересов обеих групп населения североирландское правительство не может быть сформировано без участия как юнионистов, так и республиканцев. При этом их позиции серьезно расходятся по ряду вопросов.

Для решения вопроса о границе на острове Ирландия в соглашение о Brexit между Лондоном и Брюсселем был включен пункт о том, что североирландская Ассамблея сможет каждые четыре года голосовать по вопросу о том, продолжит ли Ольстер придерживаться правил и нормативов Евросоюза или начнет следовать общебританским, которые после Brexit постепенно начнут все дальше отходить от норм ЕС.-0-