Парламент Швейцарии избрал нового президента

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис избран президентом страны на 2022 год. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По решению парламента Швейцарии, с 1 января 2022 года 60-летний Иньяцио Кассис сменит на должности президента Ги Пармелена. Иньяцио Кассис по образованию врач. В свое время входил в Национальный совет Швейцарии и был вице-президентом Медицинской ассоциации страны. В 2017 году Кассис возглавил МИД. С 1 января 2021 года является вице-президентом Швейцарии.

Как отмечает ТАСС, должность президента в Швейцарии поочередно занимают члены Федерального совета (правительства), состоящего из семи министров. Исход состоявшихся выборов был предопределен консенсусом крупнейших партий, входящих в правительство, и смена президента не скажется на политике страны, поскольку проблемы решаются в правительстве коллегиально. Президент в Швейцарии не является главой государства: это прерогатива Федерального совета. Президент председательствует на заседаниях правительства, при равенстве голосов его мнение становится решающим, он также принимает посещающих с визитами Швейцарию глав иностранных государств.-0-