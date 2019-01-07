7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Великобритании проголосует по законопроекту о Brexit 15 января, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

Накануне премьер-министр Тереза Мэй заявила, что голосование в Палате общин британского парламента по правительственному соглашению об условиях Brexit должно состояться 14 или 15 января. Изначально оно должно было состояться 11 декабря 2018 года, но было перенесено Терезой Мэй на более поздний срок, так как стало понятно, что сделка будет заблокирована.

Голосование будут предварять парламентские дебаты, которые начнутся на этой неделе.

Тереза Мэй также анонсировала, что в скором времени правительством будут приняты дополнительные меры для урегулирования вопросов, связанных с Brexit. В частности, речь идет о ситуации вокруг Северной Ирландии - так называемого "бэкстопа", который подразумевает поддержку пребывания Северной Ирландии в составе Таможенного союза ЕС и во время переходного периода Brexit.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта, после чего наступит переходный период, который продлится до конца 2020 года. Если парламент соглашение не одобрит, у правительства будет три недели, чтобы предложить новый вариант.-0-