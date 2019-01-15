В поисках выхода. Британский парламент сегодня проголосует по Brexit

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование по итоговому соглашению о выходе Великобритании из ЕС пройдет сегодня вечером в Палате общин британского парламента. Как сообщает ВВС, это событие может стать толчком к политическим катаклизмам в стране.

Голосование по соглашению должно было состояться еще 11 декабря, однако премьер-министр Великобритании Тереза Мэй его перенесла, аргументировав тем, что документ не поддержит большинство депутатов. Согласно прогнозам экспертов, положительный итог голосования по-прежнему маловероятен. Большинство в Палате общин - против договора о выходе из ЕС, согласованного правительством Великобритании и Брюсселем. Если парламент откажется ратифицировать договор, возможно любое развитие событий, включая варианты "обвального" выхода без урегулирования отношений и даже отмену Brexit. Любой из вариантов будет иметь огромное значение не только для британской экономики и политики, но и для всей Европы.

Обсуждение соглашения по Brexit в британском парламенте проходило на прошлой неделе и оказалось довольно напряженным.

Так, 7 января группа националистов, сторонников выхода из Евросоюза, устроила дебош у стен парламента. Нападкам подверглась депутат Анна Субри, которая выступает за второй референдум, то есть фактически против Brexit.

Палата общин 8 января приняла поправку к закону о финансах, запретив казначейству выделять деньги на подготовку к "обвальному" выходу без санкции парламента. Правительство заявило, что на практике эта поправка особого значения иметь не будет, но лейбористы и их союзники считают это решение важным символическим шагом. Это связано с тем, что оппоненты правительства опасаются, что оно доведет дело до "обвального" Brexit, то есть выхода из Евросоюза без урегулирования отношений.

9 января Палата общин приняла еще один "антиправительственный" законодательный акт, согласно которому, если 15 января проект договора с ЕС будет отклонен, правительство в течение трех дней должно будет предложить Палате общин новый план выхода из ЕС. Это, скорее всего, физически невозможно, поскольку о новом плане надо договариваться с ЕС, представители которого ранее неоднократно заявляли, что пересматривать проект договора не намерены.

10 января лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин призвал Терезу Мэй объявить внеочередные выборы, а также предположил, что если 15 января проект договора с ЕС будет провален, то лейбористы инициируют вотум недоверия правительству.

Великобритания должна выйти из ЕС 29 марта, после чего наступит переходный период, который продлится до конца 2020 года. По умолчанию, если до 29 марта британские власти не придут к компромиссу, то Соединенное Королевство выйдет из ЕС без урегулированных отношений.-0-