Парламент Великобритании взял на себя контроль за выходом из ЕС

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британские депутаты одобрили поправку, которая дает Палате общин юридическую возможность определять, какой вариант выхода Великобритании из ЕС будет оптимальным, сообщает Euronews .

Поправку поддержали 329 депутатов, против высказались - 302.

Лидер лейбористской партии Джереми Корбин приветствовал это решение: "Я должен поблагодарить Палату за этот шаг, когда контроль над происходящим депутаты берут в свои руки. То, что продемонстрировало правительство, было провальным по всем позициям. Сейчас парламентарии должны найти пути выхода из кризиса. Мы не знаем, какими будут итоги голосования в среду, но мы можем быть уверены в том, что будут обсуждаться альтернативные варианты соглашения, чтобы найти консенсус".

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в свою очередь отметила, что в интересах самого депутатского корпуса не ставить на голосование варианты выхода из тупика, которые будут заведомо неприемлемыми для ЕС. "Тот законопроект, который я ставила на голосование, был уже компромиссным вариантом, в нем содержались и необходимость выполнить волю граждан, высказанную на плебисците, и необходимость соблюсти интересы тех, кто высказался против выхода из Евросоюза", - заявила премьер.

Изначально выход Великобритании из ЕС планировался на 29 марта. Сейчас обсуждаются два варианта: выход без сделки 12 апреля (в случае нового несогласия парламента с правительственным вариантом соглашения) и выход мягкий (при одобренной обеими сторонами сделке), который ЕС согласился продлить до 22 мая.

Как отмечает ВВС, для Великобритании эта неделя может стать судьбоносной, поскольку парламент страны должен принять хоть какое-то решение относительно того, как и когда страна выйдет из Евросоюза. Главная проблема в том, что ведущие партии расколоты по отношению к Brexit, и твердого большинства до сих пор не набирал ни один вариант соглашения о выходе из ЕС.-0-