Парламентарий: в проекте бюджета Украины на 2022 год борьба с эпидемией уже провалена

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отсутствие со стороны власти системной поддержки медицинской отрасли, нежелание увеличить ее финансирование и повысить зарплаты медикам приведут к тому, что в 2022 году борьба с эпидемией в Украине будет снова провалена. Об этом заявил сопредседатель украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко, сообщается на официальном сайте партии.

"Два года подряд эпидемия атакует Украину. Правительство не сделало никаких выводов, несмотря на то, что и в 2020-м, и в 2021 году мы живем в условиях эпидемии. Медицина - хронически недофинансирована. И такое же положение, по вине власти, запланировано на следующий год", - заявил политик.

Как отметил Юрий Бойко, до сих пор в госбюджете Украины нет комплексного целевого фонда борьбы с эпидемией. При этом деньги на закупку вакцин были изъяты из программы медгарантий, и пока они обратно в программу не вернулись. А это создает риск острого дефицита средств и на конец 2021 года.

"Власть системно проваливает борьбу с эпидемией, потом пытается латать дыры, собирая внеочередные сессии парламента для голосования за непонятные законопроекты", - подчеркнул парламентарий.

При этом сфера здравоохранения уже год является лидером по темпам роста задолженности по зарплатам. "Задолженность перед работниками здравоохранения и социальных служб, по официальным данным Госстата на 1 октября, составила 124,2 млн грн., а рост задолженности с начала года вырос почти в 4,5 раза. Из-за такого положения медработники увольняются или уезжают за границу. И это при том, что Украина вошла в пятерку стран по числу новых случаев и смертей от COVID-19", - подчеркнул Юрий Бойко.

Политик заявил, что ОПЗЖ выступает за системные и эффективные решения по борьбе с эпидемией коронавируса. "Увеличить финансирование медицины до 5% от ВВП, обеспечить достойную заработную плату и ее своевременную выплату медицинскому персоналу, обеспечить больницы необходимыми материалами и оборудованием. В период эпидемии нужно поддержать медицину, а не заниматься второстепенными законопроектами", - резюмировал Юрий Бойко.-0-