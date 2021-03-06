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06 марта 2021, 12:48

Парламентские выборы начались в Кот-д'Ивуаре

Фото flickr.com
Фото flickr.com

6 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Кот-д'Ивуаре началось голосование на парламентских выборах, сообщает ТАСС.

За 255 депутатских мандатов нижней палаты парламента - Национальной ассамблеи - борются 1,5 тыс. кандидатов. Голосование проходит на 22 135 избирательных участках. Правом голоса обладают около 7 млн граждан страны.

В предыдущем составе Национальной ассамблеи большинство - 167 мест - имела правительственная партия "Объединение уфуэтистов за демократию и мир". Ее лидером является действующий президент страны Алассан Уаттара. Он был переизбран на очередной срок во время выборов 31 октября 2020 года, набрав 94,25% голосов. Партия рассчитывает сохранить прочные позиции и в новом составе Национальной ассамблеи.

После десятилетнего перерыва в выборах участвует партия "Ивуарийский народный фронт" бывшего президента страны Лорана Гбагбо. В электоральный союз с ней вошла ведущая оппозиционная Демократическая партия Кот-д'Ивуара во главе с Анри Конаном Бедье.

Избирательные участки закроются в стране в 18.00 по местному времени (21.00 по минскому). Предварительные результаты будут опубликованы до конца предстоящей недели.-0-

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