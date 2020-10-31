Парламентские выборы проходят в Грузии

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Голосование на парламентских выборах идет сегодня в Грузии, сообщает агентство "Грузинформ".

Выборы организованы по новой смешанной системе: 120 депутатов будут избираться по пропорциональной системе, 30 - по мажоритарной. Срок полномочий парламентариев составит четыре года.

В борьбу за депутатские кресла вступили 48 партий и два избирательных блока, зарегистрированных Центральной избирательной комиссией. Партия или избирательный блок, получившие более 40% голосов по пропорциональной системе, смогут независимо сформировать правительство и парламентское большинство.

По информации Центральной избирательной комиссии, на выборах зарегистрированы более 3,5 млн избирателей. По всей стране граждане могут голосовать на 3 657 избирательных участках, за границей открыты 55.-0-