4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентские выборы проходят в Кыргызстане. Участки для голосования открылись в 8.00 по местному времени и закроются в 20.00, сообщает ТАСС.

Парламентские выборы в Кыргызстане проводятся исключительно по партийным спискам. В настоящее время на 120 мест в новом составе высшего законодательного органа претендуют 16 партий. По мнению большинства местных экспертов, реальные шансы на положительный исход голосования имеют лишь 5-7 из них. В нынешнем парламенте представлены шесть политических партий.

В день голосования в стране, где насчитывается чуть более 3,5 млн избирателей, открыты 2475 избирательных участков, в том числе 45 за пределами Кыргызстана. За ходом голосования будут следить более 270 наблюдателей из 43 государств и 33 международных организаций.-0-