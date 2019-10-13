Парламентские выборы проходят в Польше

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Польше сегодня проходят парламентские выборы, сообщает Польское агентство печати ( PAP ).

Полякам предстоит определить состав нижней и верхней палат парламента - Сейма и Сената, выбрав 460 депутатов и 100 сенаторов.

Проголосовать на выборах смогут 30,1 млн человек на 27,4 тыс. избирательных участках. Польский Сейм избирается по пропорциональной системе. На места в нижней палате претендуют 5,1 тыс. представителей пяти политических сил. Средний конкурс составляет 11 человек на место.

Польские сенаторы избираются по результатам голосования в одномандатных округах. Зарегистрировано 278 кандидатов. В среднем на один мандат претендуют 3 человека.-0-