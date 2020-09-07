Парламентские выборы в Албании пройдут в апреле следующего года

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Согласно подписанному президентом Албании Илиром Метой указу, парламентские выборы в стране назначены на 25 апреля 2921-го года. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на информационное коммюнике, опубликованное администрацией главы государства.

В документе отмечается, что в соответствии с утвержденными на днях поправками к избирательному закону, выборы в Народное собрание (парламент) Албании могут пройти с 15 апреля по 15 мая или с 15 октября по 15 ноября. В прошлую пятницу И. Мета провел переговоры по дате проведения парламентских выборов с руководителями ведущих политических партий.

Однопалатное Народное собрание, в котором заседают 140 депутатов, является высшим органом государственной власти и законодательным органом Албании. Срок действия депутатских мандатов - четыре года.-0-