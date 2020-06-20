Парламентские выборы в Черногории назначены на 30 августа

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы в парламент и местные органы управления в Черногории назначены на 30 августа. Об этом объявил 20 июня президент страны Мило Джуканович, передает ТАСС.

"Джуканович после проведенных 16 июня консультаций с представителями парламентских партий и коалиций, созванных по его приглашению, принял решение о назначении даты выборов в Скупщину Черногории, а также решение о назначении выборов в местные органы власти - в муниципальные советы городов Андриевица, Будва, Гусине, Котор. Выборы депутатов и представителей пройдут 30 августа 2020 года", - цитирует ТАСС.-0-