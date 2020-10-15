Парламентские выборы в Грузии не будут переносить из-за роста заболеваемости COVID-19

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентские выборы в Грузии, назначенные на 31 октября, не будут перенесены, несмотря на рекордный рост числа инфицированных COVID-19. Об этом заявил на брифинге премьер-министр республики Георгий Гахария после заседания правительства, сообщает Грузинское информационное агентство GHN.

"Нет причин думать о переносе выборов, это официальная позиция", - заявил премьер-министр. Глава правительства подчеркнул, что, несмотря на рост заболеваемости, правительство в обычном режиме управляет всеми процессами.

При этом Георгий Гахария еще раз призвал всех максимально соблюдать правила и рекомендации Минздрава Грузии. "Самый эффективный способ защиты от коронавируса - это использование защитной маски и соблюдение социальной дистанции, - подчеркнул глава правительства. - Чем больше в нашей стране людей, использующих маски, тем ниже будет распространение инфекции и смертность".

По данным ЦИК Грузии, к этому времени для участия в парламентских выборах регистрацию прошли 48 партий и два блока, среди которых - правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", партия "Единое национальное движение", основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили, и отколовшаяся от нее "Европейская Грузия - движение за свободу", сообщает ТАСС.

В Грузии с сентября стала резко ухудшаться эпидемическая ситуация. Если летом по республике ежедневно фиксировались от 10 до 30 случаев заражения, то 15 октября суточный показатель составил 919 заразившихся. Эпицентром инфекции считается Тбилиси. Всего с начала пандемии в Грузии выявлены 14 440 случаев заражения коронавирусом (0,39% населения), 7 367 пациентов вылечились, 113 скончались.-0-