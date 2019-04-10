Парламентские выборы в Израиле: после подсчета 97% голосов лидируют две партии

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партия "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху и центристский блок партий "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба израильской армии Бени Ганца лидируют на парламентских выборах в Израиле после подсчета 97% голосов. Об этом сообщает израильский новостной портал
Согласно последним данным, партия "Ликуд" получила 26,28% голосов, в то время как "Кахоль-Лаван" - 25,97%. Как сообщает газета Haaretz, на настоящий момент каждой из них обеспечены по 35 мест в 120-местном парламенте (Кнессете). По итогам выборов в Кнессете будут сформированы две коалиции.
Окончательные результаты голосования будут объявлены вечером 11 апреля или 12 апреля. Однако уже сейчас можно сказать, что в Кнессет 21-го созыва войдут 46 новых парламентариев.-0-
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