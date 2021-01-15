Парламентские выборы в Каталонии перенесли на 30 мая

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти испанской Каталонии приняли решение перенести парламентские выборы в регионе с 14 февраля текущего года на 30 мая из-за неблагоприятной ситуации с распространением нового коронавируса. Заявление исполняющего обязанности главы правительства региона Пере Арагонеса цитирует ТАСС.

"Мы переносим дату выборов на 30 мая, чтобы каждый мог воспользоваться правом голоса", - отметил он. По словам Арагонеса, этот шаг также направлен на то, "чтобы минимизировать эпидемиологический риск и гарантировать, что избирательный процесс может быть проведен с высокими требованиями демократического качества".

По данным местных СМИ, соцпартия Каталонии выступала за проведение выборов 14 или 21 марта. Кандидатом на пост главы правительства автономии от этой политической силы должен стать министр здравоохранения Испании Сальвадор Ильа, который, как ожидается, покинет пост главы ведомства с началом предвыборной кампании.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом, из них 426 тыс. - в Каталонии. Всего из-за коронавируса в королевстве умерли 53,3 тыс. человек. После рождественских праздников темпы распространения инфекции в стране вновь стали расти. В этой связи власти разных регионов вынуждены ужесточать ограничительные меры.

28 сентября прошлого года Верховный суд Испании постановил лишить Кима Торру, возглавлявшего на тот момент правительство автономного сообщества, права занимать государственные должности в течение 18 месяцев. В результате он утратил статус каталонского лидера.-0-