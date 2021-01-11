Парламентские выборы в Казахстане были прозрачными и справедливыми - наблюдатели от СНГ

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Итоговая пресс-конференция миссии наблюдателей от СНГ на выборах в Мажилис парламента Казахстана прошла сегодня в Нур-Султане. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Бондарев рассказал, что в день выборов 10 января представители миссии наблюдали за процессом голосования и подсчетом голосов в 13 из 14 областей, городах Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, а также на зарубежных избирательных участках в Баку, Берлине, Бишкеке, Душанбе, Ереване, Минске, Москве и Санкт-Петербурге. Также он обратил внимание на меры по предотвращению распространения инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19, на избирательных участках.

По мнению наблюдателей от СНГ, голосование проходило в спокойной обстановке. Члены миссии присутствовали при подсчете голосов и отмечают, что данная процедура проходила в соответствии с требованиями закона. "Миссия считает, что избирательные комиссии всех уровней при содействии органов власти обеспечили проведение выборов на высоком организационном уровне", - заявил Виктор Бондарев.

Миссия наблюдателей от Содружества пришла к выводам, что выборы депутатов Мажилиса парламента Казахстана прошли на многопартийной основе, были прозрачными, справедливыми, конкурентными и соответствовали общепризнанным принципам проведения демократических выборов; проведены в соответствии с требованиями Конституции и Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан"; обеспечили свободное волеизъявление граждан.-0-