Парламентские выборы в Кыргызстане пройдут 28 ноября

29 августа, Бишкек /БЕЛТА - Кабар/. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал указ "О назначении выборов депутатов Жогорку Кенеша КР", сообщили в пресс-службе главы государства.

Указом определяется 28 ноября этого года днем проведения выборов депутатов нового созыва.

Как отметили в пресс-службе, по Конституции Кыргызстана, принятой на референдуме 11 апреля 2021 года, Жогорку Кенеш состоит из 90 депутатов и избирается сроком на 5 лет.

27 августа 2021 года вступил в силу конституционный закон о выборах, который предусматривает новый порядок избрания депутатов Жогорку Кенеша. Так, 54 депутата избираются по пропорциональной системе (по открытым спискам кандидатов политических партий) по единому избирательному округу, 36 депутатов - по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.-0-