Парламентские выборы в Кыргызстане прошли на высоком уровне - миссия наблюдателей от СНГ

5 октября, Бишкек /БЕЛТА-Кабар/. Парламентские выборы в Кыргызстане прошли на высоком уровне и в атмосфере свободного волеизъявления. Об этом сегодня на брифинге сообщил председатель миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский.

По его словам, прошедшие парламентские выборы проведены в соответствии с Конституцией Кыргызстана. Выборы были открытыми, прозрачными и конкурентными.

"Наблюдатели нашей миссии осуществляли мониторинг на 857 участках. И они отмечают высокую организованность и прозрачность процесса голосования. И национальным, и международным наблюдателям были созданы все необходимые условия для осуществления своей наблюдательной миссии", - подчеркнул Виктор Гуминский.

Председатель миссии наблюдателей от СНГ также положительно оценил оснащение участков для голосования комплексом автоматического и цифрового оборудования. По его словам, этот опыт у кыргызских коллег можно перенять.

Выборы в парламент Кыргызстана состоялись 4 октября. По предварительным данным, явка избирателей составила 56,2%. Четыре партии - "Биримдик", "Мекеним Кыргызстан", "Кыргызстан" и "Бутун Кыргызстан" - преодолели 7%-й барьер и получили возможность пройти в законодательный орган нового созыва.

Окончательные итоги выборов будут объявлены не позднее 20 дней со дня голосования.-0-