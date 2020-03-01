1 марта, Душанбе /БЕЛТА - Ховар/. Парламентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися, сообщил председатель Центральной комиссии по выборам и референдумам Бахтиёр Худоёрзода.

По данным на 15.00 по местному времени (13.00 по минскому), в стране приняли участие в выборах свыше 3,7 млн человек, или 75,1% избирателей. Выборы считаются состоявшимися в случае явки более 50% избирателей.

Граждане выберут 63 депутата, из которых 41 избирается по одномандатным избирательным округам, а 22 - по единому общереспубликанскому округу (по спискам политических партий). Зарегистрированы кандидаты от семи партий: Народно-демократической партии Таджикистана, Аграрной партии, Партии экономических реформ, Демократической партии, Социал-демократической, Социалистической и Коммунистической партий.

Голосование продолжается до 20.00 по местному времени (18.00 по минскому). Предварительные итоги будут объявлены через 24 часа после завершения голосования, а окончательные - не позднее двух недель после выборов.-0-

Наблюдатели от МПА СНГ ведут мониторинг на парламентских выборах в Таджикистане В соответствии с индивидуальными маршрутами наблюдатели от МПА СНГ работают на избирательных участках в Душанбе, городе Гиссар, Вахдатском и Турсунзадевском районах и населенных пунктах Хатлонской области.