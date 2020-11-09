Парламентские выборы завершились в Египте

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выборы в Палату представителей (парламент) Египта завершились в воскресенье. О сообщении национальной избирательной комиссии страны информирует ТАСС.

Выборы проходили в два этапа. 24-25 октября голосовали южные регионы - 14 из 27 провинций, 7-8 ноября депутатов выбирали в оставшихся 13 провинциях к северу от Каира, включая столицу.

Избирателям предстояло определить, кто получит 568 депутатских мандатов, при том что 284 кресла в парламенте распределяются по закрытым партийным спискам, еще 284 - по индивидуальным спискам. По квоте 25% мест должны получить женщины. Еще 28 депутатов определяет президент. Всего в нижней палате парламента Египта 596 человек.

Нынешние выборы стали своего рода экспериментом по внедрению новой системы избрания законодателей с скорректированными принципами избирательной системы и разделения избирательных округов. Закрытые списки были пропорционально распределены по четырем избирательным округам, и каждый избирательный список должен был включать в себя кандидатов от разных срезов общества - христиан, рабочих, крестьян, людей с особыми потребностями, проживающих за границей египтян и женщин.

Отмечается достаточно слабый интерес египтян к выборам, об этом свидетельствует и низкая явка избирателей в первом туре. По данным ЦИК, она составила 28% - из 31 млн избирателей свои голоса отдали всего 9 млн граждан. Такую ситуацию эксперты отчасти объясняют пандемией. На равнодушии избирателей к выборам сказалась и весьма слабая предвыборная кампания. К тому же отразилась и неясная политическая платформа отдельных кандидатов и малоизвестных партий.

Итоги второго тура выборов должны быть объявлены 14 ноября. По данным Центризбиркома, серьезных нарушений во время выборов не зафиксировали.

В августе в Египте прошли выборы в сенат - восстановленную верхнюю палату законодательного органа страны. В итоге численность реформированного двухпалатного парламента Египта составит почти 900 человек. Начинающий работу в январе следующего года парламент станет самым крупным в истории страны.-0-