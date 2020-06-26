Парня, сбросившего ребенка со смотровой площадки в Лондоне, осудили на 15 лет

26 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лондоне суд вынес приговор 18-летнему парню, выбросившему ребенка со смотровой площадки в галерее Tate Modern, сообщает канадский телеканал CBC.

Преступление было совершено 4 августа 2019 года. Мальчик, на которого было совершено нападение, пролетел 30 м и был найден на уровне 5-го этажа галереи. Он остался жив, но получил множественные травмы и до сих пор находится в инвалидном кресле. Ему предстоят долгие годы лечения.

Подозреваемый в совершении противоправного деяния Джонти Брэвери признался, что таким образом хотел попасть в телевизионные новости. Сообщается также, что преступник искал информацию о способах убийства людей в интернете, а накануне инцидента спрашивал у прохожих о местонахождении ближайшего высотного здания. Им оказалась Tate Modern.

После ареста молодой человек, у которого обнаружили расстройства аутистического спектра и расстройство личности, содержался в Бродмурской психиатрической больнице. Однако судья Центрального уголовного суда Олд-Бейли вынес приговор, согласно которому Джонти Брэвери проведет ближайшие 15 лет в тюрьме.-0-