Партия экс-президента Боливии получила большинство в обеих палатах парламента

24 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партия "Движение к социализму", которую возглавляет бывший президент Боливии Эво Моралес, получила большинство в обеих палатах Многонациональной законодательной ассамблеи (парламент) по итогам всеобщих выборов, состоявшихся 18 октября, сообщает ТАСС.

По итогам подсчета голосов, которые 23 октября подвел Высший избирательный суд (ВИС), выполняющий функции избиркома, партия "Движение к социализму" получила 21 из 36 мест в Палате сенаторов и 75 из 130 мест в Палате депутатов. Второй силой в боливийском парламенте будет левоцентристский альянс "Гражданское общество" (11 сенаторов и 39 депутатов). Остальные места получил правый альянс "Мы верим".

Кроме того, ВИС окончательно подтвердил победу на президентских выборах экс-министра экономики Луиса Арсе, который выдвигался от партии "Движение к социализму".-0-