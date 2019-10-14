Партия Качиньского выиграла выборы в Сейме Польши

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящая в Польше с 2015 года национал-консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС) по итогам прошедших 13 октября парламентских выборов получила большинство мандатов в Сейме (нижняя палата парламента), но потеряла преимущество в Сенате (верхней палате). Об этом свидетельствуют окончательные итоги подсчета голосов, которые представила 14 октября Государственная избирательная комиссия (ГИК). Сообщает ТАСС.

По ее данным, ЗиС получила 43,59% голосов. За команду Качиньского проголосовали более 8 млн человек, и представители партии займут 235 кресел в 460-местном Сейме с возможностью продолжать самостоятельно принимать решения без необходимости вступления в коалиции.

Помимо ЗиС, в Сейм Польши прошли еще четыре политические объединения: крупнейшая оппозиционная сила "Гражданская коалиция" (27,40% и 134 мандата), в которую вошли партии "Гражданская платформа" (ГП), "Зеленые", "Новочесна" и "Инициатива Польска", "Левые" (12,56% и 49 мандатов), "Польская коалиция" в составе Польской крестьянской партии и партии "Кукиз-15" (8,55% и 30 мандатов) и объединение праворадикальных и евроскептических сил под названием "Конфедерация" (6,81% и 11 мандатов).

На выборах было отдано более 18,6 млн голосов. Явка составила рекордные для страны 61,74%.

В Сенате прошлого созыва у ЗиС был 61 мандат. Сейчас же они получили только 48 кресел. По данным местных СМИ, один мандат завоевал беспартийный кандидат, поддерживающий партию власти.

Согласно польским законам, Сенат утверждает принятые Сеймом законы, может отправлять их на доработку и вносить поправки в законы, предложенные нижней палатой, которая может их отклонить большинством голосов. Сенаторы также могут самостоятельно выступать с законодательными инициативами.

Если раньше ЗиС могла свободно утверждать новые законы как в нижней, так и в верхней палатах парламента, то теперь партии власти придется договариваться с как минимум двумя сенаторами из других партий.-0-