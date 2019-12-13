Партия консерваторов уверенно победила на выборах в Великобритании

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партия консерваторов во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном одержала уверенную победу на внеочередных парламентских выборах в Великобритании. Лейбористы потерпели сокрушительное поражение, сообщает британский телеканал Sky News. Согласно данным, полученным с 649 избирательных округов из 650, партия консерваторов обеспечила себе большинство в Палате общин: 364 места из 650. Лейбористы во главе с Джереми Корбином получили 203 мандата, Шотландская национальная партия - 48, Либерально-демократическая партия - 11. Это крупнейшая победа консерваторов с 1987 года и худший результат лейбористов за десятилетия, сообщает BBC. После выборов в 2017 году у консерваторов было на 47 мандатов меньше. У лейбористов же, напротив, было на 59 мест больше. Явка избирателей на прошедших 12 декабря выборах составила 67,3% (почти 32 млн человек). "Мы осуществим Brexit в срок, к 31 января, без каких-либо "но", "если" или "может быть". Соединенное Королевство как единое целое покинет Евросоюз, вернув себе контроль над нашими законами, границами, финансами, торговлей и иммиграционной системой", - сказал сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая перед избирателями в Лондоне. Выборы в парламент Великобритании традиционно проводятся каждые четыре или пять лет. Но в октябре депутаты проголосовали за внеочередной опрос. Это первые выборы почти за 100 лет, которые проводятся в стране в декабре.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!