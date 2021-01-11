Партия Nur Otan лидирует на парламентских выборах в Казахстане

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящая партия "Нур Отан" ("Свет отечества") лидирует на парламентских выборах в Казахстане по результатам Еxit poll, сообщает ТАСС.

По данным двух опросов общественного мнения, партия "Нур Отан" лидирует по итогам прошедших выборов, набирая около 72% голосов. В будущий состав нижней палаты парламента, согласно экзитполам, также могут войти Демократическая партия Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь") и Народная партия Казахстана, которые преодолевают необходимый семипроцентный барьер. Все эти три политические силы представлены в нынешнем составе Мажилиса.

В воскресенье в Казахстане прошли выборы депутатов Мажилиса, избираемых по партийным спискам. В них участвовали пять из шести зарегистрированных в стране партий: Народная партия Казахстана, правящая партия "Нур Отан", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" ("Село"), Демократическая партия Казахстана "Ак жол" ("Светлый путь") и партия "Адал" ("Честность"). ЦИК Казахстана намерен огласить предварительные итоги голосования 11 января, однако точное время к настоящему моменту неизвестно. Все избирательные процедуры должны быть завершены до 17 января.-0-