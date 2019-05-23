Партия премьер-министра Индии одерживает победу на всеобщих выборах

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящая партия "Бхаратия джаната парти" (БДП) премьер-министра Индии Нарендры Моди одерживает решительную победу на всеобщих выборах, которые стартовали 11 апреля. Об этом сообщает Reuters .

Согласно данным ЦИК, БДП по итогам подсчета голосов почти во всех округах одержала победу на всеобщих выборах, получив 292 из 542 мест в парламенте (для победы на выборах партия или коалиция должна получить как минимум 272 места). Главный соперник БДП - оппозиционная партия "Индийский национальный конгресс" (ИНК, или просто Конгресс), согласно предварительным данным, получает 51 место. Пока нет сведений, какой процент из 600 млн голосов подсчитан. Окончательные данные ожидаются к вечеру 23 мая.

Всеобщие парламентские выборы в Индии прошли во всех 29 штатах и на семи союзных территориях страны в семь этапов: 11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая. Эти выборы стали самыми массовыми в истории - в стране были зарегистрированы около 900 млн избирателей. Партия, которая получит большинство и сможет составить правящую коалицию, сформирует правительство, а ее лидер станет премьер-министром.-0-