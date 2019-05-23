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Партия премьер-министра Индии одерживает победу на всеобщих выборах

В мире 23.05.2019 | 11:00
Нарендра Моди. Фото Aljazeera
Нарендра Моди. Фото Aljazeera

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правящая партия "Бхаратия джаната парти" (БДП) премьер-министра Индии Нарендры Моди одерживает решительную победу на всеобщих выборах, которые стартовали 11 апреля. Об этом сообщает Reuters.

Согласно данным ЦИК, БДП по итогам подсчета голосов почти во всех округах одержала победу на всеобщих выборах, получив 292 из 542 мест в парламенте (для победы на выборах партия или коалиция должна получить как минимум 272 места). Главный соперник БДП - оппозиционная партия "Индийский национальный конгресс" (ИНК, или просто Конгресс), согласно предварительным данным, получает 51 место. Пока нет сведений, какой процент из 600 млн голосов подсчитан. Окончательные данные ожидаются к вечеру 23 мая.

Всеобщие парламентские выборы в Индии прошли во всех 29 штатах и на семи союзных территориях страны в семь этапов: 11 апреля, 18 апреля, 23 апреля, 29 апреля, 6 мая, 12 мая и 19 мая. Эти выборы стали самыми массовыми в истории - в стране были зарегистрированы около 900 млн избирателей. Партия, которая получит большинство и сможет составить правящую коалицию, сформирует правительство, а ее лидер станет премьер-министром.-0-

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Теги
выборы, Индия, парламент
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