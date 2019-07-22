Партия "Слуга народа" лидирует на выборах в Верховную раду

22 июля, Минск /БЕЛТА – УКРИНФОРМ/. Партия "Слуга народа" с 42,15% голосов лидирует на досрочных парламентских выборах в Украине. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по результатам обработки 33,79% протоколов.

На втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая набирает 12,7%. Далее идут "Европейская солидарность" - 8,72%, "Батькивщина" - 8,17%, "Голос" - 6,41%.

Остальные партии не преодолевают проходного пятипроцентного барьера.

Досрочные парламентские выборы проходили в Украине 21 июля.-0-