Партия "Слуга народа" лидирует на выборах в Верховную раду

22 июля, Минск /БЕЛТА – УКРИНФОРМ/. Партия "Слуга народа" с 42,15% голосов лидирует на досрочных парламентских выборах в Украине. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по результатам обработки 33,79% протоколов.
На втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь", которая набирает 12,7%. Далее идут "Европейская солидарность" - 8,72%, "Батькивщина" - 8,17%, "Голос" - 6,41%.
Остальные партии не преодолевают проходного пятипроцентного барьера.
Досрочные парламентские выборы проходили в Украине 21 июля.-0-
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