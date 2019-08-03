Партия "Слуга народа" победила на выборах в Раду

3 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Партия "Слуга народа" набрала 43,16% голосов и победила на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом заявила глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук, подводя официальные итоги парламентских выборов, прошедших 21 июля.

В парламент, по результатам подсчета всех голосов избирателей, прошли "Оппозиционная платформа - За жизнь" (13,05% голосов), "Батькивщина" бывшего премьера Юлии Тимошенко (8,18%), "Европейская солидарность" экс-президента Петра Порошенко (8,10%) и "Голос" Святослава Вакарчука - 5,82%.

"Слуга народа" по партийному списку на выборах в Раду получила 124 депутатских мандата.-0-