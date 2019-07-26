Партия "Слуга народа" победила на выборах в Верховную раду

26 июля, Киев /БЕЛТА - УКРИНФОРМ/. Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" победила на досрочных выборах в парламент Украины, набрав 43,16% голосов. Об этом свидетельствуют данные ЦИК по результатам обработки 100% протоколов.

В парламент проходят еще четыре партии. "Оппозиционная платформа - За жизнь" набрала 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%. Остальные партии не преодолели проходного пятипроцентного барьера и не проходят в Верховную раду.

Досрочные парламентские выборы проводили в Украине 21 июля.