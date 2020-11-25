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25 ноября 2020, 10:08

Пашинян: главный вопрос - обеспечить стабильность в Нагорном Карабахе

Никол Пашинян. Фото ТАСС
Никол Пашинян. Фото ТАСС
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25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что на данный момент главный вопрос - обеспечить стабильность в Нагорном Карабахе и в регионе. Об этом он заявил в интервью ТАСС.

"Я думаю, на данный момент главный вопрос - обеспечить стабильность в Нагорном Карабахе и в регионе, обеспечить безопасность граждан Нагорного Карабаха. И я надеюсь, что российские миротворцы будут действовать успешно и сумеют реально воплотить в жизнь эту миссию", - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении считает, что пребывание российских миротворцев в Карабахе не ограничится одним 5-летним сроком. "За 5-летний срок, конечно, нужно успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе. Но, поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что пребывание российских миротворцев ограничится 5-летним сроком", - заявил Никол Пашинян.

Он подчеркнул, что размещение в районе Нагорного Карабаха российских миротворцев - это вопрос политического соглашения, которое было достигнуто и сформулировано в совместном заявлении руководителей России, Армении и Азербайджана 9 ноября. По словам Никола Пашиняна, пятилетний срок - это начало процесса. Этот период может автоматически продлеваться.

Никол Пашинян надеется на скорое восстановление полной работоспособности Минской группы ОБСЕ для продолжения переговоров по Нагорному Карабаху. "Я в постоянном контакте с президентом России, - сказал Никол Пашинян. - Недавно у нас состоялся телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В Соединенных Штатах, вы знаете, выборный процесс. Надеюсь, что полная работоспособность сопредседательства Минской группы ОБСЕ восстановится очень скоро".

В то же время, по его словам, на данный момент есть более оперативные вопросы, которые должны решаться. "Я имею в виду полный обмен пленными, удерживаемыми лицами. Есть вопрос о пропавших без вести, есть вопрос обмена телами погибших. Я думаю, на данный момент мы должны сконцентрироваться именно на этих вопросах", - считает Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении уверен, что до конца текущего года большинство жителей Нагорного Карабаха, в том числе районов, перешедших под контроль азербайджанской стороны, вернутся в свои дома. "Мы ежедневно работаем над этой темой, и я уверен, что нам удастся стабилизировать ситуацию, - заявил он. - 25 тыс. жителей Нагорного Карабаха уже вернулись, и мы уверены, что до конца года большинство жителей вернутся. И конечно, мы собираемся создать все необходимые условия для этого".

"Мы уже приняли конкретные решения, и эти решения касаются финансовой поддержки тех людей, которые в этом нуждаются, - продолжал он. - Уже две программы приняты, в течение ближайших дней будут приняты еще пять социальных программ. Конечно, есть очень многие дома, которые были разрушены, и нужно начать восстановительные работы, но наша идея в том, что сперва нужно обеспечить оперативную финансовую помощь этим людям, чтобы они смогли удовлетворить свои первоочередные нужды для возвращения в Нагорный Карабах. Я могу сейчас сказать, что этот процесс реально происходит, и это действительно хорошая новость".

Никол Пашинян также отметил, что политическая договоренность о разблокировании транспортных связей, которая содержится в совместном заявлении лидеров России, Азербайджана и Армении, может изменить всю экономическую ситуацию в регионе. "Во всех странах региона и во всем мире ситуация не очень хорошая, и это связано с пандемией коронавируса. То есть это глобальная проблема, это региональная проблема. И та политическая договоренность, которая есть, о разблокировании транспортных коммуникаций, конечно же, может стать отправной точкой для изменения не только экономической ситуации в регионе, но и всей логики экономического развития", - сказал он.

Премьер-министр в интервью ТАСС также прокомментировал внутриполитическую ситуацию в стране. По его словам, армянское общество не поддержало протесты и призывы оппозиции сменить власть в стране после совместного заявления лидеров России, Азербайджана и Армении о прекращении военных действий в зоне конфликта. "У нас есть внутриполитическая напряженность, - признал он, - но правда в том, что те призывы, которые звучат со стороны оппозиции, не получили широкую огласку в армянском обществе. И я думаю, что вопрос власти, которая была сформирована со стороны народа, может решаться только волеизъявлением народа. Факт в том, что те призывы, которые звучат со стороны оппозиции, не получают поддержку со стороны армянского общества".

Отвечая на вопрос о возможности досрочных парламентских выборов, к которым призывают его оппоненты, Никол Пашинян подчеркнул первоочередную необходимость для страны сосредоточиться в настоящее время на других задачах, прежде всего на восстановлении политической и экономической стабильности и безопасности. "Я имею в виду не только внутреннюю безопасность, но и внешнюю. Я опубликовал дорожную карту на шестимесячный период, и в течение ближайших шести месяцев мы должны работать над стабилизацией ситуации… После этого мы посоветуемся с нашим обществом, с народом, политическими силами и примем решение по поводу дальнейших событий и дальнейших шагов", - заявил премьер Армении.-0-

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