Пашинян: я немедленно начинаю консультации с лидерами стран ОДКБ

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что недавно провел телефонный разговор с президентом Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"С учетом обращения президента Казахстана, который ожидает поддержку ОДКБ для преодоления сложившейся в Казахстане ситуации, будучи председателем Совета коллективной безопасности ОДКБ я немедленно начинаю консультации с лидерами стран ОДКБ", - написал Пашинян на своей странице в Facebook.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал "уместным и своевременным" обращение к партнерам по ОДКБ. Он направил обращение к лидерам стран ОДКБ с просьбой о поддержке Казахстана в сложившемся кризисе. По его словам, задача — преодолеть "террористическую угрозу". -0-