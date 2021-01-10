Пашинян на встрече с Путиным и Алиевым в Москве намерен поднять вопрос о военнопленных

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Армянская сторона на встрече премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента России Владимира Путина и главы Азербайджана Ильхама Алиева, запланированной на 11 января в Москве, планирует поднять вопросы о возвращении военнопленных, поиске тел погибших военнослужащих, а также выяснении судьбы пропавших без вести. Об этом в воскресенье написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворкян, сообщает ТАСС.

"Для армянской стороны решающее значение имеют вопросы возвращения пленных, поисково-спасательных операций, связанных с нашими солдатами, находящимися в тылу азербайджанцев, поиска тел погибших, судьбы пропавших без вести. Армянская сторона считает обсуждение этих вопросов одной из ключевых тем московской встречи", - отметила она.

По словам Геворкян, запланированная повестка трехсторонней встречи носит и экономический характер. Она касается открытия региональных коммуникаций, осуществления международных грузоперевозок, в том числе из Армении в Россию, Иран, а также из центральных районов Армении в Сюникскую область.

"В Москве не планируется подписание документа по урегулированию карабахской проблемы или какого-либо территориального вопроса. Если в ходе встречи удастся прийти к соглашению по повестке дня, то есть по экономическим вопросам, обмену пленными, вопросу о пропавших без вести, возможно подписание совместного заявления по итогам встречи", - добавила она.

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, а в регионе разместились российские миротворцы. Под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы, а также азербайджанской стороне переданы части Мартунинского, Мартакертского и Аскеранского районов, город Шуши и почти весь Гадрутский район, которые в советские годы были частью нагорнокарабахской автономной области.-0-