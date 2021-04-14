Пашинян намерен уйти в отставку в последней декаде апреля

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время правительственного часа в законодательном органе страны заявил, что уйдет в отставку в течение последних 10 дней апреля, чтобы распустить парламент и назначить внеочередные парламентские выборы, сообщает Арменпресс.

"Я подам в отставку в течение последних 10 дней апреля согласно договоренности между парламентскими силами и президентом республики. Для сохранения всех протокольных мероприятий в седьмой день я выдвину свою кандидатуру на пост премьера, остальные фракции не выдвинут кандидатуры, а фракция "Мой шаг" не изберет меня премьером. Во второй раз фракция опять выдвинет мою кандидатуру и опять не изберет. Парламент распустится, и 20 июня будут выборы", - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр Армении также подчеркнул, если оппозиционные фракции выдвинут кандидатов, правящая фракция "Мой шаг" изберет его премьером. "Это будет политическим самоубийством. В этом случае "Мой шаг" изберет меня на пост премьера и вопрос будет закрыт", - добавил Никол Пашинян.

После политических консультаций с президентом республики Арменом Саркисяном и лидерами трех парламентских фракций Никол Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы пройдут 20 июня.

Политические эксперты считают основным конкурентом блока премьер-министра Армении второго президента Роберта Кочаряна, который, невзирая на беспартийность, будет участвовать на выборах во главе блока партий.-0-