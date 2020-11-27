Пашинян: обеспечение достигнутого мира в Нагорном Карабахе является приоритетом

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Долгосрочное обеспечение достигнутого мира в Нагорном Карабахе является приоритетом правительства Армении. Об этом сегодня во время обращения к нации заявил премьер-министр страны Никол Пашинян, сообщает ТАСС.

"Сегодня важная цель - сохранить достигнутый мир, сделать его прочным и, если мы сможем сделать его постоянным, намного лучше. Важной задачей является обеспечение стабильности и безопасности вокруг Армении и Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика), обеспечение безопасности Арцаха. А для этого необходимо выполнение договоренностей от 9 ноября", - отметил Никол Пашинян.

Также премьер-министр Армении указал, что в стране есть силы, которые своими действиями хотят посеять хаос. "Некоторые силы пытаются создать видимость отсутствия власти в Армении. Они хотят посеять хаос в стране, чтобы обеспечить свое возвращение к власти. Однако мы этого не допустим. Мы не держимся за власть, но народ не хочет их возвращения", - заявил он.

В Армении с 10 ноября проходят акции протеста оппозиции с требованием отставки Никола Пашиняна. Оппозиция обвиняет его в подписании трехстороннего заявления, согласно которому под контроль Азербайджана должны перейти семь районов вокруг Нагорного Карабаха и часть территории самой непризнанной республики.-0-