Пашинян отметил важность отмены запрета на въезд в страны ЕАЭС для граждан Армении

4 декабря, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил важность отмены запрета на въезд в ряд стран - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для граждан Армении. Об этом он заявил в своем выступлении на онлайн-заседании межправительственного совета ЕАЭС.

"В это сложное для всех нас время крайне важно найти взаимоприемлемые решения по всем чувствительным вопросам. Основным для нас остается вопрос пассажирских перевозок и отмены запрета на въезд граждан Армении в ряд стран ЕАЭС", - заявил Никол Пашинян.

Он отметил, что для Армении этот год был особенно сложным. "Но мы не снизили темп участия в сотрудничестве и были активно вовлечены во все процессы, происходящие в нашем интеграционном пространстве", - сказал премьер.

Никол Пашинян отметил, что пандемия коронавируса не сказалась на эффективности работы ЕАЭС. "Надеюсь, что наши дальнейшие согласованные действия против коронавирусной болезни в ближайшем будущем приведут к положительным результатам", - отметил премьер-министр Армении.-0-