Пашинян после отставки останется исполняющим обязанности премьер-министра

20 апреля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян после ухода в отставку останется исполняющим обязанности главы Кабмина до проведения досрочных парламентских выборов. Об этом заявил на брифинге представитель фракции "Мой шаг" Арман Егоян.

Депутат фракции "Мой шаг" напомнил, что Никол Пашинян ранее заявил, что уйдет в отставку в последнюю декаду апреля. Однако точная дата пока неизвестна.

Ранее сообщалось, что после политических консультаций с президентом Армении Арменом Саркисяном и лидерами трех парламентских фракций Никол Пашинян заявил, что внеочередные парламентские выборы в стране пройдут 20 июня.

Политические эксперты считают основным конкурентом блока премьер-министра Армении второго президента Роберта Кочаряна, который, невзирая на беспартийность, будет участвовать на выборах во главе блока партий.-0-