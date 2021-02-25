Пашинян приказал военным выполнять свою работу и защищать границы страны

25 февраля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приказал всем солдатам, офицерам и генералам Вооруженных Сил выполнять свою работу, сохраняя территориальную целостность страны. Об этом он заявил во время митинга на площади Республики.
"Некоторые люди пытались вовлечь нашу армию в антидемократический, антиконституционный процесс. Сегодня я четко оценил, что заявление, инициированное Генеральным штабом, является попыткой военного переворота", - заявил Никол Пашинян, добавив, что народ не позволит случиться военному перевороту в Армении.
Обращаясь к военным, он сказал, что армия не может быть вовлечена в политический процесс. "Вы занимаетесь поддержанием территориальной целостности Республики Армения, вы должны выполнять свою работу, армия не может оглядываться назад, армия не может быть вовлечена в политический процесс. Армия должна подчиняться только народу, политической власти, избранной народом. Тот, кто действует вне этой логики, действует против народа, против государства, против верховенства закона, против безопасности Республики Армения. И я требую, чтобы офицеры, покинувшие места службы, немедленно вернулись и обеспечили безопасность страны", - сказал Никол Пашинян.
Как сообщалось, Генеральный штаб Вооруженных Сил Армении сегодня выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба, и потребовал отставки премьер-министра и правительства. Никол Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота в стране и пригласил своих сторонников выйти на площадь Республики.-0-
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