Пашинян приказал военным выполнять свою работу и защищать границы страны

25 февраля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян приказал всем солдатам, офицерам и генералам Вооруженных Сил выполнять свою работу, сохраняя территориальную целостность страны. Об этом он заявил во время митинга на площади Республики.

"Некоторые люди пытались вовлечь нашу армию в антидемократический, антиконституционный процесс. Сегодня я четко оценил, что заявление, инициированное Генеральным штабом, является попыткой военного переворота", - заявил Никол Пашинян, добавив, что народ не позволит случиться военному перевороту в Армении.

Пашинян призвал политические силы начать консультации по урегулированию ситуации в Армении "Смена правительства должна происходить только путем выборов, внеочередных или очередных, мы решим это вместе. У нас нет врагов в Республике Армения, они все наши братья. Кто-то хочет спровоцировать столкновение, но столкновения не будет", - сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Обращаясь к военным, он сказал, что армия не может быть вовлечена в политический процесс. "Вы занимаетесь поддержанием территориальной целостности Республики Армения, вы должны выполнять свою работу, армия не может оглядываться назад, армия не может быть вовлечена в политический процесс. Армия должна подчиняться только народу, политической власти, избранной народом. Тот, кто действует вне этой логики, действует против народа, против государства, против верховенства закона, против безопасности Республики Армения. И я требую, чтобы офицеры, покинувшие места службы, немедленно вернулись и обеспечили безопасность страны", - сказал Никол Пашинян.

Как сообщалось, Генеральный штаб Вооруженных Сил Армении сегодня выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба, и потребовал отставки премьер-министра и правительства. Никол Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота в стране и пригласил своих сторонников выйти на площадь Республики.-0-

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