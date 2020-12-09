Пашинян призвал не путать голоса отдельных групп с голосом народа

9 декабря, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призывает не путать голоса отдельных групп с голосом народа. Таким образом глава правительства прокомментировал призывы в свой адрес уйти в отставку.

"От имени народа может говорить только народ. Наша самая большая задача - дать народу возможность говорить и выражать свое мнение и чтобы мы не путали голоса отдельных групп с голосом народа", - сказал Никол Пашинян.

Премьер-министр отметил, что считает величайшей задачей своего правительства сделать так, чтобы народная власть в Армении не была поставлена под угрозу ни под каким предлогом.

Никол Пашинян также заявил, что видит в Армении тенденцию к созданию марионеточного правительства или анархии среди политических сил. "Они (оппозиция) постоянно предлагают сценарии исключения людей из политического процесса. Они хотят создать в Армении анархию или марионеточное правительство, предлагая кандидата на пост премьер-министра, который не пользуется поддержкой народа, не имеет поддержки в парламенте, не имеет перспективы заручиться поддержкой народа", - заявил Никол Пашинян.

Сегодня оппозиционные партии, требующие отставки Никола Пашиняна, проводят акцию протеста перед зданием Национального собрания в Ереване. Акцию организовали 17 партий, которые создали так называемый Комитет за спасение родины. Главным требованием комитета является отставка действующего премьера. На его пост оппозиция предлагает бывшего главу правительства Вазгена Манукяна.

Оппозиционные политики считают, что подписанное Николом Пашиняном 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, по сути, стало капитуляцией. Оппоненты действующего армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.-0-