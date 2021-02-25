Пашинян призвал политические силы начать консультации по урегулированию ситуации в Армении

25 февраля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал все политические силы в стране прекратить акции неповиновения и начать консультации по урегулированию ситуации. Об этом он заявил во время митинга на площади Республики.

Никол Пашинян подчеркнул, что готов к консультациям с политическими силами, которые высказывают самую резкую критику в адрес правительства.

"Смена правительства должна происходить только путем выборов, внеочередных или очередных, мы решим это вместе. У нас нет врагов в Республике Армения, они все наши братья. Кто-то хочет спровоцировать столкновение, но столкновения не будет", - сказал Никол Пашинян.

Он также заявил, что ожидает, что президент Армении подпишет указ об освобождении от должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Оника Гаспаряна. Ранее Никол Пашинян принял решение об освобождении от должности главы Генштаба.

Премьер-министр отметил, что высоко оценивает службу армянской армии. "Наше правительство ничего не жалело для Вооруженных Сил. Всего за год, в 2019 году, мы увеличили военные расходы, зарплаты всем офицерам, всем рядовым, контрактникам. И мы сделали это, чтобы сказать, что ценим службу нашей армии", - заявил Пашинян.

Он выразил уверенность, что офицеры, солдаты, их родители, народ не позволят вовлечь армию в политический процесс.-0-