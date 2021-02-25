Пашинян вышел к своим сторонникам на площади Республики

25 февраля, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам, которые собрались у здания правительства на площади Республики.

Никол Пашинян заявил, что у него нет уверенности в том, что его отставка может стать решением сложившейся ситуации в стране. "Я считаю, что власть народа должна быть сохранена", - сказал Никол Пашинян.

На вопрос, миновала ли опасность военного переворота в Армении, Никол Пашинян сказал, что, по его мнению, ситуация в значительной степени управляема. "Даже те, кого я решил уволить, - все мои братья, они наши братья, они солдаты Родины, так что будьте спокойны", - сказал Никол Пашинян. Он отметил, что Вооруженные Силы "подчинены народу Армении, премьер-министру".

Пашинян также призвал собравшихся на площади граждан проявить сдержанность и не допустить столкновений. "У нас нет врага внутри Армении", - отметил Никол Пашинян, добавив, что сегодня есть вопросы, которые необходимо обсудить. Это и является целью сегодняшней встречи.

"В Армении должна быть атмосфера братства, но это не означает, что не будет никаких политических дебатов, никаких разговоров", - сказал премьер.

Как сообщает АРМЕНПРЕСС, Никол Пашинян вместе со своими сторонниками гуляет по улицам в центре Еревана. В 16.00 по местному времени планируется его выступление.

Генеральный штаб Вооруженных Сил Армении сегодня выступил с заявлением, в котором выразил решительный протест против увольнения Тирана Хачатряна с поста первого заместителя начальника Генштаба, и потребовал отставки премьер-министра и правительства. Никол Пашинян назвал заявление Генштаба попыткой военного переворота в стране и пригласил своих сторонников выйти на площадь Республики. Никол Пашинян также принял решение об освобождении от должности главы Генштаба ВС Оника Гаспаряна.-0-