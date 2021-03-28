Пашинян заявил, что подаст в отставку в апреле

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в апреле подаст в отставку, чтобы были проведены досрочные выборы. Он встретился сегодня с жителями Армавирской области, сообщает ТАСС.

"В апреле я подам в отставку, чтоб мы смогли провести досрочные выборы. До выборов я останусь и.о. премьера", - сказал Никол Пашинян.

18 марта Никол Пашинян после политических консультаций с президентом и лидерами трех парламентских фракций заявил, что внеочередные парламентские выборы состоятся 20 июня. Однако после этого оппозиция выступила с заявлением, что продолжающийся с конца февраля новый виток протестов в Армении не остановится.-0-