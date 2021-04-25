Пашинян заявил, что уходит в отставку для проведения внеочередных парламентских выборов

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня подал в отставку для проведения в республике досрочных парламентских выборов. Как политик заявил во время послания, которое транслировалось в прямом эфире в Facebook, все это время он продолжит исполнять обязанности премьера, сообщает ТАСС.

"Согласно договоренности с президентом и политическими силами, я сегодня ухожу в отставку для проведения досрочных парламентских выборов 20 июня. Парламент два раза подряд не изберет нового премьера, после чего законодательный орган силой закона распустится и будут назначены внеочередные выборы", - отметил он.

При этом Никол Пашинян сказал, что, несмотря на статус исполняющего обязанности, будет в полном объеме осуществлять полномочия главы кабинета.

Никол Пашинян заявил, что будет кандидатом на пост главы армянского Кабмина от партии "Гражданский договор" на досрочных парламентских выборах. "Хочу подчеркнуть, что наша партия "Гражданский договор" будет участвовать в досрочных выборах. Я буду кандидатом на пост премьера. Если народ решит, что я должен уйти с поста премьера, я исполню его волю, а если захочет, чтоб я продолжил работу на посту премьера, я также исполню волю народа", - сказал он.-0-