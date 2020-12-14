ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 14 декабря 2020
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:01 ГАИ разыскивает свидетелей двух ДТП в Минском районе Происшествия
14:00 За сутки в Беларуси зарегистрированы 1853 пациента с COVID-19, выписан 1321 Общество
13:56 ГПК рассказал о причинах задержки грузовиков на границе с Латвией, Литвой и Польшей Общество
13:47 "Гомельтранснефть Дружба" провела плановый ремонт объектов на магистрали Мозырь - Брест Регионы
13:44 Пашинян заявил, что уйдет в отставку только по итогам волеизъявления народа В мире
13:42 ГАИ ищет очевидцев ДТП на перекрестке улиц Могилевской и Толстого в Минске Происшествия
13:39 Профсоюзы Витебской области на профилактику и борьбу с COVID-19 направили около Br2,2 млн Регионы
13:35 Строительство центра для мигрантов в Полоцком погранотряде планируют закончить в 2021 году Регионы
13:34 Производители ЕС прекратят продажи бензиновых и дизельных грузовиков к 2040 году В мире
13:27 Международный союз охраны природы исключил зубров из числа вымирающих видов Общество
13:21 В пункте пропуска "Козловичи" задержали фуру с 2 т элитного сыра и мясных деликатесов Происшествия
13:12 Доллар и евро на торгах 14 декабря подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:12 В Минске ищут очевидцев ДТП на перекрестке улиц Тимошенко и Бурдейного Происшествия
13:10 В Минске в выходные из-за ДТП три человека травмированы и один погиб Происшествия
13:02 Беларусь и Египет обсудили взаимный рост туристических потоков Общество
13:00 В Беларуси 13 декабря за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 271 человек Происшествия
12:52 Житель Крупского района ограбил женщину в кафе Минска Происшествия
12:51 ЮНИСЕФ в Беларуси запустил новогоднюю акцию "Добро начинается с нас" Общество
12:49 Два жителя Пинска инсценировали кражу, чтобы слить с фуры более 1,2 тыс. л дизтоплива Происшествия
12:45 В озерах Витебской области за неделю утонули три рыбака Происшествия
12:44 "Луч" выпустил часы, посвященные известному актеру и режиссеру Флориану Ждановичу Общество
12:43 Армения с 19 декабря объявит трехдневный траур по погибшим в Карабахе В мире
12:39 Второй форум Ассоциации вузов Беларуси и России проходит в Минске Общество
12:37 Житель Гродно выращивал в квартире коноплю Происшествия
12:34 Поставки в 55 стран: резиденты СЭЗ "Гродноинвест" расширяют географию экспорта Экономика
12:29 Беларусь вышла на пик пневмоний и продержится на нем минимум полтора месяца - Пиневич Общество
12:28 Огни на главной новогодней елке Бреста зажгут 18 декабря Регионы
12:21 В Чериковском районе под лед провалились двое подростков, одного из них спасти не удалось Происшествия
12:19 Определены победители конкурса рисунка "Технологии, меняющие мир" к 75-летию атомной отрасли Общество
12:14 В Гродненской области выявлены нарушения на арендованных водоемах Регионы
Все новости
Все новости
В мире
14 декабря 2020, 13:44

Пашинян заявил, что уйдет в отставку только по итогам волеизъявления народа

Никол Пашинян. Фото из архива АРМЕНПРЕСС
Никол Пашинян. Фото из архива АРМЕНПРЕСС

14 декабря, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уйдет в отставку только на основании достоверных результатов волеизъявления народа. Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook.

“В наши дни, помимо обеспечения безопасности границ, мы сталкиваемся с проблемами информационной безопасности. В известных кругах начался настоящий процесс информационного терроризма против Армении и народа Армении”, - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что распространяются всевозможные ложные и наполовину ложные сведения, цель которых - усилить чувство тревоги среди людей, вызвать панику. "О моей отставке постоянно ходят слухи. Между тем я четко заявил, что могу отказаться от статуса, данного мне народом, только на основании надежных результатов волеизъявления народа. Пока такого волеизъявления не будет, я буду продолжать выполнять свои функции премьер-министра, я обязан делать это честно и открыто", - сказал премьер-министр.

Премьер-министр подчеркнул, что сегодня задача номер один - стабилизация обстановки и обеспечение безопасности, и правительство последовательно будет идти по этому пути.

Никол Пашинян также заявил, что на всех этапах реализации заявления, подписанного 9 ноября руководителями Армении, России и Азербайджана, границы Армении остались и останутся неизменными. "Иными словами, принцип нерушимости границ Республики Армения ни в коем случае не может быть поставлен под сомнение", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что уточнение границ между Арменией и Азербайджаном в Сюникской области требует безотлагательного решения. Премьер также пояснил, что в заявлении от 9 ноября не упоминались районы Зангелан и Кубатлы, поскольку на момент подписания декларации 90% этих территорий находились под контролем Азербайджана, и в ходе переговоров было понимание того, что там должна произойти корректировка пограничных линий, что в течение ближайшей недели будет осуществлено.

Оппозиционные политики считают, что подписанное Николом Пашиняном 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевыем совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе по сути стало капитуляцией. Оппоненты действующего армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Армения
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики В мире
Фото Financial Times Производители ЕС прекратят продажи бензиновых и дизельных грузовиков к 2040 году
Фото АРМЕНПРЕСС Армения с 19 декабря объявит трехдневный траур по погибшим в Карабахе
Фото из архива В Казахстане при пожаре в поезде пострадали пять человек
Фото ТАСС В России за сутки выявили 27 328 случаев заражения коронавирусом
Фото из архива В США стартует массовая вакцинация от COVID-19
Фото EPA - EFE В Нигерии после нападения боевиков на школу-интернат более 300 учеников пропали без вести
Главное
Александр Лукашенко во время посещения больницы Лукашенко посетил 4-ю городскую клиническую больницу Минска
Беларусь может заняться разработкой и производством собственной вакцины от коронавируса
Беларусь рассматривает сельхозпродукцию как новый драйвер экспорта в Китай - Снопков
Новый год – в своей квартире! В комплексе Minsk World – высокие темпы строительства и лучшие условия для покупки
Топ-новости
Беларусь и Россия обсудили вопросы интеграционного взаимодействия
Беларусь вышла на пик пневмоний и продержится на нем минимум полтора месяца - Пиневич
Динара Алимбекова поднялась на второе место в общем зачете Кубка мира по биатлону
Тариф "Белпочты" на отправку писем вырастет с 15 декабря
Компания Parimatch победила в двух номинациях SBC Awards 2020
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1853 пациента с COVID-19, выписан 1321
ГПК рассказал о причинах задержки грузовиков на границе с Латвией, Литвой и Польшей
Второй форум Ассоциации вузов Беларуси и России проходит в Минске
Туман и небольшие осадки ожидаются в Беларуси 15 декабря
Развитие конкуренции и антимонопольные меры обсудили в Минске
В Беларуси 13 декабря за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержан 271 человек
ЮНИСЕФ в Беларуси запустил новогоднюю акцию "Добро начинается с нас"
Белорус Кирилл Маскевич выиграл золото личного Кубка мира по борьбе в Белграде
Купаловский театр продолжает кастинг в новую труппу
Вице-президент НОК рассказал о подготовке белорусских спортсменов к Олимпиадам в Токио и Пекине
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.