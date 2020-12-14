Пашинян заявил, что уйдет в отставку только по итогам волеизъявления народа

14 декабря, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян уйдет в отставку только на основании достоверных результатов волеизъявления народа. Об этом он сообщил в прямом эфире на своей странице в Facebook.

“В наши дни, помимо обеспечения безопасности границ, мы сталкиваемся с проблемами информационной безопасности. В известных кругах начался настоящий процесс информационного терроризма против Армении и народа Армении”, - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что распространяются всевозможные ложные и наполовину ложные сведения, цель которых - усилить чувство тревоги среди людей, вызвать панику. "О моей отставке постоянно ходят слухи. Между тем я четко заявил, что могу отказаться от статуса, данного мне народом, только на основании надежных результатов волеизъявления народа. Пока такого волеизъявления не будет, я буду продолжать выполнять свои функции премьер-министра, я обязан делать это честно и открыто", - сказал премьер-министр.

Премьер-министр подчеркнул, что сегодня задача номер один - стабилизация обстановки и обеспечение безопасности, и правительство последовательно будет идти по этому пути.

Никол Пашинян также заявил, что на всех этапах реализации заявления, подписанного 9 ноября руководителями Армении, России и Азербайджана, границы Армении остались и останутся неизменными. "Иными словами, принцип нерушимости границ Республики Армения ни в коем случае не может быть поставлен под сомнение", - сказал премьер.

Он подчеркнул, что уточнение границ между Арменией и Азербайджаном в Сюникской области требует безотлагательного решения. Премьер также пояснил, что в заявлении от 9 ноября не упоминались районы Зангелан и Кубатлы, поскольку на момент подписания декларации 90% этих территорий находились под контролем Азербайджана, и в ходе переговоров было понимание того, что там должна произойти корректировка пограничных линий, что в течение ближайшей недели будет осуществлено.

Оппозиционные политики считают, что подписанное Николом Пашиняном 9 ноября с президентом России Владимиром Путиным и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевыем совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе по сути стало капитуляцией. Оппоненты действующего армянского премьера также возлагают на него ответственность за экономические и социальные проблемы республики. На фоне текущей ситуации в стране президент Армении Армен Саркисян призывал провести досрочные парламентские выборы, а до них передать власть правительству национального согласия.-0-