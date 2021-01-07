Пассажиропоток авиакомпании Finnair снизился более чем на 76% в 2020 году

7 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финский авиаперевозчик Finnair в 2020 году перевез на 76,2% меньше пассажиров, чем годом ранее, - из-за ограничений, которые введены на фоне пандемии COVID-19. Об этом авиакомпания заявила сегодня, сообщает ТАСС.

За год были перевезены около 3,6 млн пассажиров, что на 76,2% меньше, чем в 2019 году. В декабре прошлого года падение пассажиропотока составило 92%.

Компания уже неоднократно обращалась к финским властям с просьбой ослабить ограничения для поездок между странами.

Finnair ранее сообщала, что с ноября 2020 года до конца марта 2021 года будет выполнять чуть более 20% рейсов в день по сравнению с показателями 2019 года из-за последствий пандемии для отрасли. Весной, уточнили там, число рейсов планируется увеличивать.

В 2019 году Finnair летала более чем по 100 направлениям в Европе, Азии и Северной Америке. В июле 2020 года компания возобновила приостановленные из-за пандемии полеты в несколько десятков городов Европы. До этого, весной, были отменены тысячи рейсов из-за роста заболеваемости. Предполагается, что через два или три года объем пассажироперевозок на своих рейсах вернется на уровень 2019 года - тогда Finnair перевезла 14,7 млн пассажиров.-0-