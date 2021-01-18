Пассажиропоток авиакомпаний сократился в 2020 году на 60%

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В 2020 году на фоне пандемии коронавируса пассажиропоток на воздушном транспорте сократился на 60%. Об этом заявили эксперты Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщает Центр новостей ООН.

В 2020 году перелеты совершили 1,8 млрд человек, в то время как в 2019 году - 4,5 млрд человек. По подсчетам специалистов ИКАО, число авиапассажиров внутри стран сократилось в 2020 году на 50%, тогда как международные пассажиропотоки сократились на 74%.

Эксперты отмечают, что падение спроса на авиаперевозки началось еще в январе 2020 года, однако тогда оно наблюдалось лишь в нескольких странах. Постепенно список государств, вводивших ограничения на въезд, расширялся, и уже в марте воздушный пассажиропоток почти полностью иссяк. К апрелю общее число авиапассажиров по сравнению с уровнем 2019 года сократилось на 92%.

ИКАО также сообщила об огромных финансовых потерях авиаиндустрии: в 2020 году авиакомпании недосчитались $370 млрд прибыли. Международные аэропорты потеряли около $115 млрд, а службы аэронавигации - $13 млрд.

По прогнозам экспертов, при самом удачном развитии событий к июню 2021 года пассажиропотоки все еще будут почти на 30% ниже уровня 2019 года, а в худшем случае - на 51%.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны принять срочные меры для поддержки гражданской авиации в условиях пандемии, не забывая при этом о вопросах изменения климата.-0-